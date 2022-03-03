banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Bağlıköy Şehitleri 13 Mart’ta anılacak

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ İÇİN DE 19 MART’TA TÖREN DÜZENLENECEK

03 Mart 2022 Perşembe 12:30
Bağlıköy Şehitleri 13 Mart’ta anılacak

Bağlıköy Şehitleri 13 Mart Pazar günü anılacak. 
Bağlıköy Şehitliği’nde saat 10.00’da yer alacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. 
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, dua edilecek. 
LEFKE’DE 18 MART ŞEHİTLERİ ANILACAK
Öte yandan Lefke’de 18 Mart Şehitlerini Anma Töreni düzenlenecek. 

banner341
Lefke Kemal Özalper Şehitliğinde yer alacak tören, saat 09.00’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak. Törende, şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak, bayraklar istiklal marşı eşliğinde göndere çekilecek, şehitlik özel defteri imzalanacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler ve dua okunacak. 
GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 
19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri de 58. yılı anma töreni ile anılacak. 
İlk tören 19 Mart Cumartesi Gaziveren Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak. 
İkinci tören ise Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde saat 10.00’da yer alacak. Törende, çelenkler büste sunulacak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak, şiir ve dua okunacak. 
 

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2022 00:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim