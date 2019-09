Bağısızlık Yolu Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Önünde Eylem Gerçekleştirdi

“ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIN YAKASINDAN ÇEKİN”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : Bağımsızlık Yolu, velilerden "kayıt parası" ve "kırtasiye parası" adı altında talep edilen ücretleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde protesto etti.

Bakanlık önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Yolu temsilcileri, daha sonra getirdikleri temizlik malzemelerini binanın önüne bırakarak, “Ellerinizi çocukların yakasından derhal çekin” söylemiyle eyleme son verdiler.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu ve Parti Meclisi Üyesi Cansu Nazlı basın bildirisini okudu.

Nazlı, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugünlerde eski sorunların katlanarak arttığına dikkat çekerek, “Anayasanın 59. maddesinde Öğrenim ve Eğitim Hakkı başlığında belirtildiği üzere her birey on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ise ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir. Öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlamak devletin başta gelen ödevlerindendir ve kimse öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” dedi.

Devlet okullarına bütçe ayrılmaması nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından okulların ihtiyaçlarının karşılanıp, altyapısının sağlanmasının zorunlu olduğu halde devlet okullarının kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığını ileri süren Nazlı, devlet okullarının gerekli ihtiyaçlarının temin edilmemesinden dolayı velilerden ‘kayıt parası’ ve ‘kırtasiye parası’ adı altında ücret ve masraf talep edildiğini kaydetti.

Bu talebin tamamen yasalara aykırı ve denetim dışı bir şekilde gerçekleştiğini iddia eden Nazlı, “daha da ötesi, öğrencilerin ellerine içerisinde ‘sıvı sabun, tuvalet kağıdı, ıslak mendil vb.’ taleplerinin de bulunduğu alışveriş listeleri veriliyor ve bunları dahi öğrencilerin kendilerinin temin etmesi isteniyor” ifadelerini kullandı.

Okul üniformalarının okullar tarafından sektörleştirilip rant kapısı haline getirildiğini ileri süren Nazlı, giyilmesi zorunlu olan üniformaların devlet tarafından karşılanması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

Nazlı, “Bağımsızlık Yolu olarak bizler bugün buraya çocuklardan talep ettiğiniz rulo havlu, sıvı sabun ve tuvalet kağıtlarını bırakmaya geldik. Muhtaç olduğunuz bu malzemeleri alıp bir an önce bu dolandırıcılığa son vermenizi beklemekteyiz. Devlet okullarında farklı isimlerde öğrencilerden talep edilen her türlü ödeme ortadan kaldırılsın, devlet okulları tamamen ücretsiz olsun. Ellerinizi çocukların yakasından derhal çekin!” ifadelerini kullandı.

(HUR/ÖK)