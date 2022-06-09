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Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti

Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti

09 Haziran 2022 Perşembe 15:37
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti

 Bağımsızlık Yolu, akaryakıt zamlarını protesto etti.

Bağımsızlık Yolu akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen zamlarla ilgili Hacıali LTD binası önünde basın açıklaması yaptı.

“Durmaksızın devam etmekte olan akaryakıt zamlarını protesto etmek için buradayız” diyen Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ülkedeki akaryakıt ithalatını tekelinde bulunduran iki firma bulunduğunu ve bu iki firmanın akaryakıt fiyatlarını kar elde etmek için yükseltmek amacında olduklarını iddia etti.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen Rahvancıoğlu, buna karşın aylardır asgari ücrete herhangi bir artış yapılmadığını belirtti.  

Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurulu’nun, Rekabet Yasasına aykırı bir şekilde hakim konumunu kötüye kullanan K-PET ve ALPET’e resen soruşturma başlattığını söyleyen Rahvancıoğlu, “Soruşturmanın sebebinin benzin istasyonlarına akaryakıt vermeyerek bir tür sermaye grevi yaparak akaryakıt fiyatlarının artırılması için baskı yapıyor olmalarıdır” dedi.

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Başlatılan soruşturmanın ilerletilmediğini ve sonuca bağlanmadığını söyleyen Rahvancıoğlu, ‘sermayenin kendi çıkarları doğrultusunda hükümet üzerinde baskı kurup kendi çıkarlarını savunurken, halkın çıkarlarının savunulmadığını’ ileri sürdü.  

Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy da basın açıklamasını okudu.

Bağımsızlık Yolu’nun sadece “akaryakıt zamları geri alınsın” demekle yetinmediğini, yapıcı bir biçimde çözüm önerisi de sunduğunu belirten Ersoy, “Bağımsızlık Yolu, kurulduğu günden beridir, ulaşım ve akaryakıt sorununa bir çözüm olarak kamusal toplu taşımacılık demektedir.” ifadelerine yer verdi.

Düzgün ve kamusal bir toplu taşımacılık sisteminin yararlarına değinen Ersoy, “Akaryakıt ve taşıt ülkenin açık ara farkla en büyük iki ithalât kalemidir. Her yıl yüzlerce milyon dolarımız, çarçur edilmektedir. Toplu taşıma, bu gider kalemini ciddi oranda azaltarak, ülkenin dış açığını küçültüp ekonomik kalkınmasına da fayda sağlayacaktır” dedi.

Ülkemizde toplu taşıma sisteminin bilinçli olarak kurulmadığını savunan Ersoy, “Çünkü bu, ultra zenginlerin ve büyük sermayenin çıkarına terstir” iddiasında bulundu.

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Son Güncelleme: 09.06.2022 17:20
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