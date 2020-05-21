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Bağımsızlık Yolu Yangınlarla Mevsimlik Orman Bekçiliği Arasında Bağlantı Olabileceğini Savundu

Lefkoşa, 21 Mayıs 2020 (.): Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, orman yangınlarının artışının, orman bekçiliği istihdamı yapılmamasıyla alakalı olabileceğini savundu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 13:58
Bağımsızlık Yolu Yangınlarla Mevsimlik Orman Bekçiliği Arasında Bağlantı Olabileceğini Savundu
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Lefkoşa, 21 Mayıs 2020 (.): Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, orman yangınlarının artışının, orman bekçiliği istihdamı yapılmamasıyla alakalı olabileceğini savundu.

Münür Rahvancıoğlu, yangınların çıkış nedeniyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mevsimlik olarak yapılan orman bekçisi istihdamlarının bu yıl yapılmadığını savundu ve bu yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini ileri sürdü

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Geçmiş yıllarda yangın mevsiminin bitmesine yakın, işini kaybetmek istemeyen yangın bekçilerinin bölgesel yangınlar çıkardığı yönde iddialar bulunduğunu savunan Rahvancıoğlu, buna benzer olayların mevsimlik orman bekçisi istihdamı yapan başka ülkelerde de yaşandığını iddia etti.

Rahvancıoğlu, “Yangın Bekçiliği'nin mevsimlik, güvencesiz (tek güvencesi yangınların devam etmesi olan) bir iş olarak kurgulanmasının ne kadar yanlış olduğudur. Yangın Bekçisi olarak kamuya yapılacak istihdamlar kalıcı, güvenceli, kadrolu istihdamlar olmadığı sürece bu durumun böyle devam etme riski vardır. Elbette yangın mevsimi geçtikten sonra da bu kişilere fidan dikimi, budama, orman temizliği vb görevler verilmeli ve işleri tam zamanlı, güvenceli, verimli bir hale getirilmelidir” dedi.

(ID/FEZ)
 

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