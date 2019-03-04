Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Komitesi Belirlendi

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Bağımsızlık Yolu, olağan kurulla belirlenen Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Komitesi’nin Günay Seheroğlu, Ahmet Arkın ve Turan Dereboylu’dan oluştuğunu duyurdu.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü’nün 1’inci Olağan Kurulu’nun dün gerçekleştirildiği, olağan kurulda dönemsel faaliyet raporunun okunduğu, mali raporun aklandığı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu, buradaki konuşmasında, “Faşist ve gerici yapıyla ancak örgütlenerek baş edebilir” dedi. Seheroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sokakta olunması gerektiğini de söyledi.

Yapılan seçim sonucunda Omorfo Bölge Komitesi Günay Seheroğlu, Ahmet Arkın ve Turan Dereboylu’dan oluştu. Yeni oluşan yönetim adına konuşma yapan Ahmet Arkın, “Örgütlülüğümüz emin adımlarla büyüyecek” dedi.

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