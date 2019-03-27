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Bağımsızlık Yolu, Nüfus Politikasıyla İlgili Önerilerini Açıkladı

“KİMLİKLE GİRİŞE SON VERİLSİN, NÜFUS SAYIMI YAPILSIN VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ DURDURULSUN”

Bağımsızlık Yolu, Nüfus Politikasıyla İlgili Önerilerini Açıkladı

“KİMLİKLE GİRİŞE SON VERİLSİN, NÜFUS SAYIMI YAPILSIN VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ DURDURULSUN”

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Bağımsızlık Yolu, Nüfus Politikasıyla İlgili Önerilerini Açıkladı

“KİMLİKLE GİRİŞE SON VERİLSİN, NÜFUS SAYIMI YAPILSIN VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ DURDURULSUN”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, nüfus politikasıyla ilgili olarak, kimlikle girişe son verilmesi, nüfus sayımı yapılması ve çalışma izni verilmesinin durdurulması önerisinde bulundu.

Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı tarafından nüfusla ilgili yapılan açıklamanın “muğlak” olduğunu belirtti. 

Rahvancıoğlu, taleplerini; çağdaş bir nüfus sayımı yapılması, kimlikle girişe son verilmesi, vize uygulamasının ağırlaştırılması, işsizlik ortadan kalkana kadar yatay geçiş ve yenileme dışında yeni çalışma izni verilmemesi, Bakanlar Kurulu’nun yetkileri arasında olan istisnai vatandaşlık verme yetkisinin sonlandırılması; vatandaşlıkların nesnel, bilimsel ve  şeffaf kriterlerle bağlı olması,   kriterlere uyulmadan verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi olarak sıraladı.

Nüfus artışından dolayı üniversite patronları ve inşaat sektörünün fayda sağladığını da kaydeden Rahvancıoğlu, yüksek öğrenim ve inşaat sektörünün zarar veren yönlerine karşı siyasal çizgi belirlenmesini istedi.
(ID/ÖK)
 

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