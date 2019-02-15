Bağımsızlık Yolu “neden Kıbrıslı Türk Halkı Diyoruz?” Broşürünü Yayımladı

Lefkoşa, 15 Kasım 19 : Bağımsızlık Yolu’nun “Neden Kıbrıslı Türk Halkı Diyoruz?” isimli beşinci broşürü yayımlandı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, broşürde Bağımsızlık Yolu’nun dahil olduğu geleneğin nesnel bir olgu olarak kabul ettiği Kıbrıslı Türk halkının varlığı teorik ve tarihsel boyutları ortaya konularak tartışılıyor.

“Etnik kimlik”, “ulusal kimlik”, “halk nedir?”, “toplum nedir?” ve “halkların kendi kaderini tayin hakkı” gibi birçok konuda tartışmayı öngören broşür, korkarak, gerçekleri saklayarak değil gerçekleri kabul edip mücadeleyi ona göre şekillendirmek gerektiğini söylüyor.

Broşüre, ücretsiz olarak Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nden ve Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’daki Khora Kitap Kafe şubelerinden ulaşabileceği belirtildi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI