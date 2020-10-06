Bağımsızlık Yolu’ndan Ysk’ya Eleştiri

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Bağımsızlık Yolu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ”Covid 19 önlemleri kapsamında evde veya devletin gösterdiği yerde karantinada bulunan kişilerin seçimlerde ve anayasa referandumunda oy kullanamayacakları” yönündeki kararının halkın demokratik iradesine bir darbe teşkil ettiğini savundu ve toplumun bir kısmının oy kullanma hakkının elinden alındığı bir seçim ve anayasa uygulamasının meşruluğu tartışılır hale geleceğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda 4 binin üzerinde kişinin devletin gösterdiği yerlerde karantinada olduğu hatırlatıldı ve sağlık otoriteleri ile YSK’nın işbirliği sonucu halk sağlığını tehlikeye atmadan ama vatandaşların demokratik haklarını da gasp etmeden bir yöntem geliştirilmesi talep edildi.

Açıklamada, “Halk sağlığı ve kişinin sağlığı için bir bireyin dolaşım özgürlüğünün kısıtlı bir süre kısıtlanması ile halkın önündeki 5 seneyi etkileyecek siyasal iradeye etkisinin gasp edilmesi, yasanın temel metni olan anayasanın belirlenmesindeki söz hakkının elinden alınması aynı şeyler değildir. Toplumun bir kısmının oy kullanma hakkının elinden alındığı bir seçim ve anayasa uygulamasının meşruluğu tartışılır hale gelecektir” denildi.

Farklı ülkelerde Covid 19 öncesinde dahi posta ile oy kullanma, elektronik olarak oy kullanma gibi yöntemlerin kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Kısa bir sürede bu tarz bir altyapının geliştirilmesi mümkün olmasa da YSK’nın oy kullanamazlar kolaycılığına kaçmadan uygun yöntemi geliştirme sorumluluğu vardır. YSK seçimlerde halkın iradesinin sandıklara en doğru şekilde yansımasını garanti etmek için vardır, bu iradeyi zedelemek için değil” ifadeleri yer aldı.

(ÖZ/HA)