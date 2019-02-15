Bağımsızlık Yolu’ndan Örgütlü Ve Bilinçli Mücadele Daveti

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Bağımsızlık Yolu, insanları kârları için gözden çıkarılabilecek nesneler olarak gördüğünü savunduğu sermayedarlar ve onların işbirlikçisi olduğunu öne sürdüğü hükümet partilerine karşı; başta emekçiler olmak üzere tüm halkı örgütlü ve bilinçli bir mücadeleye davet etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yaptığı yazılı açıklamada, on gün içinde 18 yaşından küçük iki çocuğun iş kazası haberlerini hatırlatarak, “Son yıllarda kamu vicdanında iş kazalarına yönelik ciddi bir duyarlılık olmasına rağmen, bir yandan kazalar artıyor diğer yandan kazaya maruz kalan kuşak giderek gençleşiyor” denildi.

Sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması önerisini yineleyen Bağımsızlık Yolu, zorunlu eğitim yaşını dolduran ancak henüz 18\'den gün almamış bireylerin yasal olarak "genç kişi" olarak anıldığını hatırlattı.

Bağımsızlık Yolu, genç kişilerin çalışma yaşamına girebilmesi, belirli tehlikesiz sektörlerle sınırlı olarak ve ebeveynlerinin de imzalayacağı ilgili bakanlıklarca onaylanmış sözleşmeler aracılığı ile olması gerektiğini, oysa söz konusu olaylarda bariz bir kayıt dışılık gözlemlendiğini kaydetti.

“Eğitim başta olmak üzere sosyal politikalar güçlendirilmeden, sermayenin teşvik edilmesine son verilip kaynaklar kamusal hizmetlere ayrılmadan ve sendikasız çalıştırılmak yasaklanarak sermaye dizginlenmeden bu duruma son vermek mümkün değildir” denilen açıklamada, sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması yanında, ücretsiz eğitim ve ücretsiz sağlık talebi vurgulandı; “Yoksulluk kader olamaz” denildi.

(AK/GÜL)