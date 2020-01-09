Bağımsızlık Yolu’ndan Eleştiri

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Bağımsızlık Yolu, ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden insani operasyon talebinde bulunması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ise gerektiğinde ABD diplomatik personeli ve ABD vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenecek hızlı bir askeri müdahale ekibini Kıbrıs’ta konuşlandırma talebini kabul etmesini eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan yazılı açıklamasında, “Adanın savaş üssü haline getirilip iki uçtan kim kazanırsa kazansın göbekte birbirine kenetli olan biz halkın ölümle burun buruna gelip acı çekmesine karşıyız. Savaş, her yerde acıyı, işgali ve ölümleri beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

(ÖZ/FEZ)