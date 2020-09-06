Bağımsızlık Yolu: “karantinasız Girişlere Hayır”

Lefkoşa, 6 Eylül 20 : Bağımsızlık Yolu, ülkede 3 güne kadar kalacaklar için çift PCR testi istememesi ve karantina zorunluluğu getirmemesini eleştirerek, “karantinasız girişlere hayır” dedi.
Bağımsızlık Yolu, yazılı açıklamasında, hükümetin yanlış olduğunu savunduğu bu kararın bedelini, emekçi ve öğrencilerin ödeyeceğini kaydetti. Açılma sürecinde alınan yanlış kararların pozitif vakaları artırdığı görüşünün savunulduğu açıklamada, Mart ayından beridir pandemi hastanesi ve sağlık altyapısına kaynak aktarılmamasının kabul edilemez olduğunu belirtildi.
(EMR/FEZ)