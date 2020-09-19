Bağımsızlık Yolu, Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Bağımsızlık Yolu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs konusundaki son açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs’ta müzakerelerin iki toplum arasında yürütüldüğünü ve “Kıbrıslıların geleceğini Kıbrıslıların belirleyeceğini” belirtti.

Çavuşoğlu’nun sözlerinin “irade gaspına çalışmak” olduğu savunulan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, nereden gelirse gelsin dıştan yapılan her türlü müdahaleye karşı alnı dik bir şekilde durmayı bildiği ve bu duruşundan bir adım dahi geri atmadığı kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu açıklamasında, Kıbrıs halklarının geleceğiyle ilgili ne görüşüleceğinde irade sahibinin, “Dış unsurlar değil, Kıbrıslılar olduğu” kaydedildi.

(HÖ)