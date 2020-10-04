Bağımsızlık Yolu, Anayasa Değişikliğine Hayır Diyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 4 Ekim 20 (.): Bağımsızlık Yolu, “davası görüşülsün diye cezaevinde bekleyerek adil yargılanma hakkı zarar gören sanığa, erken adalet bekleyen şiddet mağduruna, geçici 10. Madde kaldırılsın diyen demokratik kitleye siz nasıl kulak tıkamışsanız, biz de hiçbir işe yaramayacak Anayasa değişikliğine evet demeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi, Anayasa değişikliğine yönelik tavrını dile getirdiği açıklamasında, halkın oyuna sunulan Anayasa değişikliğinin, iddia edildiği gibi, “adaletin erken tecellisi”ni hızlandırmayacağını çünkü esas yığılmanın ve adaletin geç tecellisinin alt mahkemelerde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Sistemin hızlı çalıştığını vatandaşların hissetmesi için, kaza mahkemelerinin hızlanması gerekir. Bu da kaza mahkemelerindeki yargıç sayısını arttırmakla, boş kadrolara atama yapmakla ve paralel olarak Uzmanlık Mahkemeleri kurulması ile mümkündür” denildi.

(FEZ)



