Bağımsızlık İttifakı: “softa Şaşırtması”

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Bağımsızlık İttifakı, ABD, Fransa ve Rusya’nın bulunduğu Minsk grubunun, Azerbeycan’a sivilleri hedef alarak saldırısı üzerine çıkan çatışmalarda Ermenistan’ı kınamak yerine Türkiye’nin Azerbeycan’a asker ve silah desteği verip vermediğini soruşturma tevessülünde bulunmasını “insan haklarına saygısızlık ve tam bir softa şaşırtması” olarak nitelendirdi.İttifak yazılı açıklamasında, “toprakları Ermeni işgali altında olan Azerbeycan’a karşı haksız ve taraf olan BMGK üyeleri olan bu ülkelerin ve BM’nin, Kıbrıs’ta hiçbir anlaşmanın güvencesi olamayacağı gibi K. Türk Halkının da güvenliğini sağlayamayacağını İttifakımız önemle vurgulamaktadır” dedi.

(HA)

