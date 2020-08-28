Bağımsızlık İttifakı: “savaş Çığırtkanlığı Yapan Ülkeleri Protesto Ediyoruz”

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de uluslararası anlaşmaları ihlal eden ve savaş çığırtkanlığı yapan ülkeleri protesto etti.
Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de “barış ve paylaşım” için fazlası ile doğal zenginliğin bulunmasına rağmen Rum, Yunan, Fransa ve AB’yi uluslararası yasa ve anlaşmalar ile BM ilke ve yasalarını ihlal ederek siyasi provokasyon ve savaş çığırtkanlığı yapmlarını şiddetle protesto ettiklerini ifade etti, Yunanistan’ı “savaş çığırtkanlığını” terk etmeye çağırdı.
(EMR/ŞEB)