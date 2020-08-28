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Bağımsızlık İttifakı: “savaş Çığırtkanlığı Yapan Ülkeleri Protesto Ediyoruz”

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de uluslararası anlaşmaları ihlal eden ve savaş çığırtkanlığı yapan ülkeleri protesto etti.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
Bağımsızlık İttifakı: “savaş Çığırtkanlığı Yapan Ülkeleri Protesto Ediyoruz”
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Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de uluslararası anlaşmaları ihlal eden ve savaş çığırtkanlığı yapan ülkeleri protesto etti.

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İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, Rumların, Londra ve Zurih Anlaşmalarına aykırı, 3. ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi üyesi Fransa ile yaptığı askeri ittifak anlaşmaları ve tatbikatların, uluslararası anlaşmaları ve BMGK kuralların hiçe saymak, ayrıca Kıbrıs Türk Halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklık haklarının resmen inkar ve gasp edilmesinde ısrar etmek anlamına geldiği belirtildi.

Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de “barış ve paylaşım” için fazlası ile doğal zenginliğin bulunmasına rağmen Rum, Yunan, Fransa ve AB’yi uluslararası yasa ve anlaşmalar ile BM ilke ve yasalarını ihlal ederek siyasi provokasyon ve savaş çığırtkanlığı yapmlarını şiddetle protesto ettiklerini ifade etti, Yunanistan’ı “savaş çığırtkanlığını” terk etmeye çağırdı.

(EMR/ŞEB)

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