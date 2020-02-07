Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı\'yı İstifaya Çağırdı

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.
(ID/ÖK)
Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.
Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.
(ID/ÖK)