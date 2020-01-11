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Bağımsızlık Yolu,Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na bir dizi soru yöneltti

Bağımsızlık Yolu, TC'den KKTC’ye su getiren borularda yaşanan sorunla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a bir dizi soru yöneltti.

Bağımsızlık Yolu,Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na bir dizi soru yöneltti

Bağımsızlık Yolu, TC'den KKTC’ye su getiren borularda yaşanan sorunla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a bir dizi soru yöneltti.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:42
Bağımsızlık Yolu,Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na bir dizi soru yöneltti

Bağımsızlık Yolu’ndan yaptığı açıklamada, basından ve bakan Dursun Oğuz'dan borunun TC tarafında deniz altında koparak işlevsiz hale geldiğini ve bu tamiratın en az 6-7 ay süreceğinin tahmin edildiğini öğrendiklerini belirtti.

Bunun sebebinin tamirat için gerekli malzemenin DSİ'de bulunmadığını, malzemenin olduğu boru döşeme çalışmasını yapan Malezya'lı firmanın ise bölgeye ulaşması ve hava koşullarının bahar veya yaz aylarıma kadar müsait olmayacağı olarak gösterildiğini kaydeden Bağımsızlık Yolu, ancak Bakan Oğuz’un yaptığı açıklamada tamiratın 2 ay gibi bir sürede tamamlanacağını öngörerek zaten 10 aylık rezerv olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söylediğine işaret etti.

“Basında verilen bilgiler ile sizin söyledikleriniz örtüşmediğine göre DSİ yetkilileriyle bir basın açıklaması yapıp halkı aydınlatma gibi düşünceniz var mı?” diye soran Bağımsızlık sorularına şöyle devam etti;

“Böyle büyük bir olaydan sonra su anlaşmasına imza atan TC kanadından neden hala resmi bir açıklama yapılmadı?

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Eğer denildiği gibi tamirat 2 ay değil de daha uzun bir süre alacaksa peşkeş çekilen yer altı su kaynaklarını yeniden kullanmak için geri almayı düşünüyor musunuz?

Böyle bir olayın tekrar gerçekleşme ihtimali olduğuna göre bundan sonra yerel kaynaklar konusunda adım atarken sütten ağzı yanmış gibi davranacak mısınız?

Ülkenin su sorununun coğrafyamızdan kaynaklı hiç bitmeyeceğini göz önüne alarak bütünlüklü su kaynakları yönetimi oluşturmak için adım atacak mısınız?

Su gelmediği bu günlerde almadığımız suyun parasını da ödeyecek miyiz?”

Son Güncelleme: 11.01.2020 15:48
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu Dursun Oğuz Soru
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