Bağımsızlık Yolu’nun yeni genel merkez binası açıldı

Partiden verilen bilgiye göre, açılış etkinliğiyle faaliyete giren merkez tartışma, söyleşi etkinlikleri yanında parti içi eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak. Çocuk dostu organizasyonlar için yeni merkez binasında bir çocuk odası oluşturuldu.

Bağımsızlık Yolu’nun yeni genel merkez binası, Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nde bulunuyor.

