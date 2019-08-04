Bağımsızlık Yolu’ndan mobese açıklaması

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, ‘’Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’’ ile hayata geçirilmekte olan “MOBESE” sisteminin şehirleri açık hava hapishanelerine çevireceğini savundu. Örgütün açıklamasında, “MOBESE sisteminin suçları önlemek için değil, toplumsal muhalefete karşı kullanılacağı aşikardır” denildi.

“22 Ocak olaylarında, polis kameralarıyla tespit edilen 9 saldırganın bulunmadığı” belirtilen açıklamada, “MOBESE kameralarının asıl amacı sokağın özgürlükçü sesini susturmaktır” ifadesi kullanıldı.



Açıklamada şöyle denildi: “MOBESE kameralarının toplumsal muhalefeti baskı altına almasının yanı sıra, kameraların yerleştirildiği yerler, doğal ve tarihi değerlerimize zarar vermektedir... Bağımsızlık Yolu Girne Bölgesi olarak, öncelikle yaklaşık 500 yıllık antik limana dikilen bu direğin bir an önce sökülmesini ve tüm Girne’de yaşanan tarihi, arkeolojik ve doğal talanın sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bu ucube direği de MOBESE kameralarını da istemiyoruz...”