Bağımsızlık Yolu’ndan mobese açıklaması

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, ‘’Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’’ ile hayata geçirilmekte olan “MOBESE” sisteminin şehirleri açık hava hapishanelerine çevireceğini savundu. Örgütün açıklamasında, “MOBESE sisteminin suçları önlemek için değil, toplumsal muhalefete karşı kullanılacağı aşikardır” denildi.
“22 Ocak olaylarında, polis kameralarıyla tespit edilen 9 saldırganın bulunmadığı” belirtilen açıklamada, “MOBESE kameralarının asıl amacı sokağın özgürlükçü sesini susturmaktır” ifadesi kullanıldı.
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, ‘’Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’’ ile hayata geçirilmekte olan “MOBESE” sisteminin şehirleri açık hava hapishanelerine çevireceğini savundu. Örgütün açıklamasında, “MOBESE sisteminin suçları önlemek için değil, toplumsal muhalefete karşı kullanılacağı aşikardır” denildi.