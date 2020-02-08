Bağımsızlık Yolu’ndan Hür-İş’in asgari ücretle ilgili imza kampanyasına destek

Bağımsızlık Yolu, asgari ücretle ilgili imza kampanyası başlatan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) destek belirtti.

Başbakanlık önündeki Hür-İş çadırına giderek kampanya için imza veren Bağımsızlık Yolu heyeti, kamuda örgütlü sendikaları özel sektör emekçilerinin sorunlarını ve taleplerine yönelik dayanışma göstermeye, bir günlük uyarı grevi yapmaya çağırdı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Hür-İş’in asgari ücretle ilgili talebinin özel sektör emekçileri ve yaşanabilir asgari ücretin oluşması için anlamlı olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi konusunda yasa önerisi hazırladığı, dörtlü koalisyon döneminde bunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na sunulduğu da hatırlatıldı.