Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu, “gece kulüplerinin ve kumarhanelerin kapatılması; mafya ve uyuşturucu trafiğinin durdurulması; çağdaş trafik önlemlerinin alınması; kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması; her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezleri açılması; emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasının tek olanağı olan sendikalaşmanın zorunlu kılınması için tüm gücü ile mücadele etmeye devam edeceğini” açıkladı.
Bağımsızlık Yolu, “gece kulüplerinin ve kumarhanelerin kapatılması; mafya ve uyuşturucu trafiğinin durdurulması; çağdaş trafik önlemlerinin alınması; kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması; her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezleri açılması; emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasının tek olanağı olan sendikalaşmanın zorunlu kılınması için tüm gücü ile mücadele etmeye devam edeceğini” açıkladı.