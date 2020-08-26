Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu, “gece kulüplerinin ve kumarhanelerin kapatılması; mafya ve uyuşturucu trafiğinin durdurulması; çağdaş trafik önlemlerinin alınması; kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması; her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezleri açılması; emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasının tek olanağı olan sendikalaşmanın zorunlu kılınması için tüm gücü ile mücadele etmeye devam edeceğini” açıkladı.



Bağımsızlık Yolu ayrıca halka çağrı yaparak, “yaşam koşullarını değiştirmek için örgütlü mücadeleye katılmaları ve bu kaostan çıkar sağlayanlar karşısında birlik olmalarını” istedi.