Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, taşeron sisteminin başta eğitim ve sağlık gibi temel kamusal hizmetlerde yaygınlaştıkça, hem kamusal kaynakların özel sermayeye aktarıldığını hem de taşeronda çalışan emekçilerin en ağır sömürü koşullarında istihdam edildiklerini ileri sürdü.

Gök, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada partinin edindiği bilgilere göre söz konusu taşeron şirketlerin “Ekim ayında fazla resmî tatil olduğu” gerekçesiyle, kamu kurumlarında çalıştırdığı temizlik görevlilerinin Ekim ayı maaşlarından kesinti yaptığını, Girne okullarından partiye ulaşan emekçilerin, maaşlarının eksik ödendiğini ve bu eksik ödemeyle asgari ücretin dahi altında para aldıklarını belirttiklerini kaydetti.

İş Yasası’nın 40. maddesinin özel sektörde çalışan işçilerin de, kamudaki emekçiler gibi resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yapmalarını ve bu günlerde bir iş karşılığı olmaksızın çalışmış gibi ödenmelerini emrettiğine dikkat çeken Gök, Yasayı açıkça ihlal eden özel şirketlerin, özel sektörde çalışan bir işçiye ödenmesi gereken en düşük ücret olan Asgari Ücretin ödenmesi noktasında da keyfi davrandığını savundu.

Gök şöyle devam etti:



“Gelmiş geçmiş hükümetlerde bulunan tüm düzen partilerinin bu sömürüye göz yumması, kamuda taşeron istihdamını devam ettirmesi, etkin bir denetim yapmaması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasını yasaklamaması ve dahası sömüren şirketleri cezalandırma yoluna gitmemesi tamamen politik bir tercihtir. Üstelik İş Yasası’nın 23. Maddesi, devlet tarafından özel şirketlere yapılacak tüm ödemelerde, önce işçilerin bir alacağı olup olmadığının kontrol edilmesini ve bir alacak mevcutsa şirkete yapılacak ödemeden bu alacakların öncelikli olarak karşılanmasını emretmektedir.İşçiler maaşlarını alamadıkları halde, devlet tarafından taşeron şirketlere ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapılmakta, devleti yönetenler emekçilerin sömürülmesine çanak tutmaktadırlar. Bu tutum, emekçiden yana değil sermayeden yana bir tercihin açık göstergesidir.Bağımsızlık Yolu olarak taşeronlaştırmanın emek sömürüsünü katmerlediğinin, iş güvencesini ortadan kaldırdığının altını çizer, taşeronlaştırmaya son verilerek, kadrolu istihdam yapılması gerekliliğini bir kez daha vurgularız.”