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Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Gazimağusa’da Akkule'ye bayrak direkleri için dökülen betonarme pabuçlarla ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:30
Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama
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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Gazimağusa’da Akkule'ye bayrak direkleri için dökülen betonarme pabuçlarla ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı.
Gazimağusa Bölge sorumlusu Serap Kedi imzasıyla yapılan açıklamada “Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, betonarme pabuçların anıtsal değeri bulunan kale duvarlarına zarar vereceği gerekçesiyle Gazimağusa Kaymakamlığı’nın konuya ilişkin talebinin reddedilmesine karar verdiği” belirtildi.

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Açıklamada, “Beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli ve polis bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem başlatmalıdır” denildi.
 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 17:42
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