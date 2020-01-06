Bağımsızlık Yolu: “Zamlar emekçilere vurulan son darbe”

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “hükümetin 2020’nin ilk günlerinde başta seyrüsefer olmak üzere pek çok alanda yaptığı zamların; hayat pahalılığı ve TL’nin yaşadığı erime karşısında alım gücü giderek düşen emekçilere vurulan son darbe olduğu” iddia edildi.

Açıklamada, adanın son yıllarda büyük bir ekonomik krizin içerisinden geçtiği ve krize karşı önlem almanın hükümet edenlere düştüğü ifade edildi.

Açıklamada “Gelinen nokta göstermektedir ki, bu hükümetin de derdi, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin yaptığı gibi bedeli halka ödetip, büyük sermayeye ve ultra zenginlere hiç dokunmamaktır. Kaynak yaratmak için garibanın cebine elini atmaktan asla çekinmeyen hükümet, büyük servetler ve bolluklar içinde yüzen ultra zenginlere ve büyük sermayeye ‘artık sen de bu toplum için özveri yap’ demekten ısrarla kaçınmaktadır” iddiasında bulunuldu.