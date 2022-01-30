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Bağımsızlık Yolu: “Yaşlı bakım hizmetleri kamusal karşılanmalı”

Bağımsızlık Yolu, yaşlı bakımının “kişisel bir sorun” veya “ailevi bir sorumluluk” olarak görülmesinin doğru olmadığını belirterek, yaşlı bakım hizmetlerinin kamusal olarak karşılanmasının devletin görevi olduğunu kaydetti.

30 Ocak 2022 Pazar 10:15
Bağımsızlık Yolu: “Yaşlı bakım hizmetleri kamusal karşılanmalı”

Bağımsızlık Yolu adına yazılı açıklama yapan Cansu Nazlı, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden yansıyan görüntülerin, kendi bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olan ve desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin vahametini gözler önüne serdiğine işaret etti.

Devletin görevi olan kamusal yaşlı bakım hizmeti için icraatta bulunmadığını savunduğu gelmiş geçmiş hükümetleri eleştiren Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak, kamusal yaşlı bakım hizmetlerinin etkin şekilde verilmesi gerektiğini kaydetti.

Nazlı, yaşlı bakım evleriyle ilgili beklenditlerini de dile getirerek, yaşlı dostu sosyal politikaların icrasına yönelik şu taleplerde bulundu, bu konuda mücadele ortaya koyacaklarını belirtti:

“Yaşlı kimseye bakabilecek aile bireyi olması durumunda bakım evine kabul edilmemesi ve maddi geliri olan yaşlı bireylerden verilen bu kamusal hizmet dolayısıyla ücret alınması uygulaması derhal sona erdirilmesi.

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Tüm yaşlı bakım merkezlerinin kameralı sistemle çalıştırılması, kamusal özel fark etmeksizin yaşlı bakım evlerinin ve bakıcılarca özel yaşlı bakım hizmeti verilen evlerin iş yeri sayılarak Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetleri Dairesi ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince etkin şekilde denetlenmesi.

Yaşlıların yalnızca özbakım ihtiyaçlarını değil; ruhsal ve fiziksel sağlık hizmetlerine erişimini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yaşlı yaşam merkezlerinin her ilçeye kurması.

Yaşlıların ihmal ya da istismara uğradığı zaman yardım isteyebileceği bir ihbar hattı kurulması ve ister bir evde isterse bakım evinde yaşıyor olsun, yaşlı kimselerin yetkililere ulaşabilmesini sağlayacak iletişim imkanları geliştirilmesi.

Tüm bu hizmetlerin etkin şekilde geliştirilmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılması ve personel ihtiyacını karşılayacak sayıda istihdam yapılması.”

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Son Güncelleme: 30.01.2022 10:43
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