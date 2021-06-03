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Bağımsızlık Yolu sigortalar önünde basın açıklaması yaptı

03 Haziran 2021 Perşembe 16:30
Bağımsızlık Yolu sigortalar önünde basın açıklaması yaptı
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 “HÜKÜMET SİGORTALININ KAPANMA DÖNEMİ EMEKLİLİĞİNİ GASP EDİYOR”

Bağımsızlık Yolu Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yaparak, hükümetten “Emekçiden çalınan 1 ayı geri vermesini” istedi.

İkinci kapanma döneminde hükümet kararıyla özel sektör emekçisi, esnaf ve serbest çalışanların çalıştırılmadığını savunan Bağımsızlık Yolu, “çalışanların hükümet tarafından karşılanması gereken yatırımlarının, çalışanlar durmuş gösterilerek emekliliklerinde gasp edilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle yaşanan ilk kapanma döneminde de hükümetin sigortalının emekliliğinden 1 buçuk aylık kapanmayı gasp etmeye çalıştığını, fakat Bağımsızlık Yolu’nun eylemleri, halkımızdan yükselen tepki ile bundan geri adım atıldığını savundu.

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Hükümetin aynı oyunu ikinci kapanma döneminde de oynadığını iddia eden Rahvancıoğlu, , Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olacağını belirtti.

AÇIKLAMA

Bağımsızlık Yolu adına yazılı açıklamayı Omorfo Örgütlenme Sorumlusu Şenel Kim  okudu.

Emekçinin düşürüldüğü durumun kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, karar geri alınmadığı takdirde halk ile birlikte her türlü yöntemle mücadele edecekleri ve kararı alanlardan hesap soracakları kaydedildi.

“Alın terimizin karşılığı olan emeğimizi yanınıza kar bırakmayacağımızı açıkça ilan ediyoruz.” Denilen açıklamada, partinin “üreten insanların ikinci sınıf muamele görmesine sessiz kalmayacağı” vurgulandı.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 16:51
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