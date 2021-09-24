Bağımsızlık Yolu, seçim ittifaklarını değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt’ta düzenlediği toplantıda “Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konusunu irdelediğini açıkladı.
Bağımsızlık Yolu, seçim ittifaklarını değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt’ta düzenlediği toplantıda “Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konusunu irdelediğini açıkladı.
24 Eylül 2021 Cuma 19:15
Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen etkinlikte yapılan sunumda, “1990’dan 2018’e solun farklı özneleri tarafından genel seçimlerde yaratılan birliktelikler ve bu birlikteliklerin sonuçları” ele alındı.
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