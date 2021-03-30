banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Lapta Girne anayolunda kaza!
Kapat

Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, koronavirüs salgınından dolayı okullar, sinema ve tiyatro salonlarının kapalı olduğu, insanların sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza aldığı bir dönemde, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın galasının Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olmasına tepki gösterdi.

30 Mart 2021 Salı 15:15
Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi
banner337

Örgüt, yaptığı açıklamada, galanın 450 kişilik davetli grubuyla “hınca hınç” yapılacağını savunarak, “lebalebliğin Mağusa’ya taşınacağını” ileri sürdü. 
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölümü Örgüt, “ekonomi, eğitim, sanat için kapatma ve yasak koyma dışında hiçbir alternatif çözüm üretmeyen hükümetin bu son hareketiyle basiretsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tarih önünde hesap vereceğini” savundu. 

banner341
Örgüt açıklamasında ayrıca, “dizinin tek bir Kıbrıslı Türk’e danışılmadan tamamen TC egemen iktidar bloğunun perspektifinden çekildiği” eleştirisinde bulundu.
 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 15:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Benzerliklerimizin Farkında Mısınız?” Etkinliği GAÜ'de gerçekleşti
“Benzerliklerimizin Farkında Mısınız?” Etkinliği GAÜ'de gerçekleşti
Lapta Girne anayolunda kaza!
Lapta Girne anayolunda kaza!
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim