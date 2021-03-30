Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi

Örgüt, yaptığı açıklamada, galanın 450 kişilik davetli grubuyla “hınca hınç” yapılacağını savunarak, “lebalebliğin Mağusa’ya taşınacağını” ileri sürdü.
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölümü Örgüt, “ekonomi, eğitim, sanat için kapatma ve yasak koyma dışında hiçbir alternatif çözüm üretmeyen hükümetin bu son hareketiyle basiretsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tarih önünde hesap vereceğini” savundu.
Örgüt, yaptığı açıklamada, galanın 450 kişilik davetli grubuyla “hınca hınç” yapılacağını savunarak, “lebalebliğin Mağusa’ya taşınacağını” ileri sürdü.