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Bağımsızlık Yolu Rum yönetimini protesto etti

Bağımsızlık Yolu, IGCSE programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ödülünü almasını ‘Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle engellemesi nedeniyle Rum Yönetimi’ni protesto etti.

Bağımsızlık Yolu Rum yönetimini protesto etti

Bağımsızlık Yolu, IGCSE programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ödülünü almasını ‘Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle engellemesi nedeniyle Rum Yönetimi’ni protesto etti.

15 Aralık 2019 Pazar 08:13
Bağımsızlık Yolu Rum yönetimini protesto etti

Bağımsızlık Yolu, dün Lokmacı Sınır Kapısı’nda, Türkçe ve İngilizce okunan bir açıklama yaptı.

Türkçesini Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade okurken, İngilizcesini Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Cemre İpçiler okudu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, açıklamada, Rum Yönetimi makamlarına yönelik olarak “Yere batsın milliyetçiliğiniz, çocukları ağlatan kirli siyasetiniz” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

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"Kıbrıs Cumhuriyeti yöneticileri bundan 2 yıl önce de, 23 Nisan törenlerine katılmak üzere Larnaka üzerinden Kıbrıs’a gelen Sırbistan heyetindeki çocukları adaya almayarak pek çok çocuğun göz yaşlarına sebep olmuştu. Bağımsızlık Yolu olarak, Kıbrıs’ın güneyinden Worker’s Democracy ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı önüne giderek bu tutumu protesto etmiştik.

Şimdi aradan geçen 2 yılın ardından ırkçılık ve milliyetçilikten bir adım ileriye gidemeyen Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yöneticilerin şoven anlayışını bir kez daha buradan protesto ediyoruz.
Ayrıca belirtmek isteriz ki, başta Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden Kıbrıs’ın kuzeyine göç edip Kıbrıslı Türk halkının parçası olmuş, fakat Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamamış göçmen insanlarımız adanın bölünmüşlüğünden kaynaklı büyük bir mağduriyeti yaşamaktadırlar.

Bir ada yarısına sıkışıp kalan, kökenleri olan ve artık yaşamadıkları ülkedeki kişiler tarafından artık ‘Kıbrıslı’ olarak görünüp yabancı yerine konan, hayatlarını kurdukları Kıbrıs’ta ise göçmenler olarak kuzeydeki yönetimlerce bazen ‘oy deposu’, ‘bazen masadaki koz’ olarak görülen, emek sömürüsünün en katmerlisine mağruz bırakılan ve hem kuzey hem de güneyde ırkçılığa maruz kalan göçmenler adanın bölünmüşlüğünün mağdurlarıdırlar.

Bu nedenle de adada milliyetçiliği yükselten restleşmeler de, ada halklarının kendi geleceklerinde özneleşmeleri demek olan federasyondan uzaklaşmak da en çok Kıbrıslı Türk halkının parçası olan göçmenlere zarar verecektir."


 

Son Güncelleme: 15.12.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu KktcBağımsızlık Yolu Rum Yönetimi Protesto
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