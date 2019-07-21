Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı

Bağımsızlık Yolu’nun geçen hafta yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen toplantıda, Genel Komite’yi oluşturacak sekreterya ve yardımcılarının seçimi yapıldı.
Partiden verilen bilgiye göre, seçim sonucunda görev alan Sekreterya şu şekilde oluştu:
Sekreter yardımcılıklarında ise; Genel Sekreter Yardımcılığı’na Nermin Sontaş, Örgütlenme Sekreteri Yardımcılığı’na Ahmet Karakaşlı, Mali Sekreter Yardımcılığı’na Gazi Gök, Basın-Yayın Propaganda Sekreter Yardımcılığı’na Evren Gürtunç, Eğitim Sekreter Yardımcılığı’na Berya Ardal ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcılığı’na Cemre İpçiler getirildi.