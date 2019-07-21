banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 3 KİŞİ...
Çalıştığı iş yerinden para ve telefon çaldı!
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA VE...
Ölümle sonuçlanan trafik kazasında yeni gelişme!
ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASINDA YENİ...
Ahmad’ın ölüm nedeni açıklandı!
ANİ ÖLÜM
banner306

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı

21 Temmuz 2019 Pazar 08:15
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı

Bağımsızlık Yolu’nun geçen hafta yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen toplantıda, Genel Komite’yi oluşturacak sekreterya ve yardımcılarının seçimi yapıldı.

Partiden verilen bilgiye göre, seçim sonucunda görev alan Sekreterya şu şekilde oluştu:

banner317
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade, Mali Sekreter Melisa Koloz, Basın-Yayın Propaganda Sekreteri Buğra Keskindağ, Eğitim Sekreteri Hasan Tezbaşar ve Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan.

Sekreter yardımcılıklarında ise; Genel Sekreter Yardımcılığı’na Nermin Sontaş, Örgütlenme Sekreteri Yardımcılığı’na Ahmet Karakaşlı, Mali Sekreter Yardımcılığı’na Gazi Gök, Basın-Yayın Propaganda Sekreter Yardımcılığı’na Evren Gürtunç, Eğitim Sekreter Yardımcılığı’na Berya Ardal ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcılığı’na Cemre İpçiler getirildi.

Son Güncelleme: 21.07.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
LTB Yenişehir Bölgesi 4. Etap Kanalizasyon İhalesi imzalandı
LTB Yenişehir Bölgesi 4. Etap Kanalizasyon İhalesi imzalandı
Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi
Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi
Gazimağusa yasta
Gazimağusa yasta
Başbakan Tatar Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan misafirler onuruna yemek verdi
Başbakan Tatar Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan misafirler onuruna yemek verdi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Ödtü Kalkanlı Teknoloji Vadisi (kaltev) Açıldı
Ödtü Kalkanlı Teknoloji Vadisi (kaltev) Açıldı
Türk Yıldızları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde Girne'de Gösteri Yaptı
Türk Yıldızları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde Girne'de Gösteri Yaptı
Barış ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt’ta da kutlandı
Barış ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt’ta da kutlandı
Oktay Başbakan Tatar’ı ziyaret etti
Oktay Başbakan Tatar’ı ziyaret etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim