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Bağımsızlık Yolu: “Özel sektör gibi davranarak kamu olunmaz”

Bağımsızlık Yolu: “Özel sektör gibi davranarak kamu olunmaz”

30 Mart 2019 Cumartesi 11:25
Bağımsızlık Yolu: “Özel sektör gibi davranarak kamu olunmaz”

Bağımsızlık Yolu, Kıb-Tek’le ilgili açıklama yaparak, “özel sektör gibi davranarak kamu olunmaz” dedi.

“KIB-TEK yönetiminin reklam ve halkla ilişkiler için iki ayrı şirketle tek seferlik 50 bin TL ve aylık KDV dahil 14 bin TL olmak üzere senelik 200 bin TL'yi aşacak anlaşmalar yaptığını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunmaktayız” denilen Bağımsızlık Yolu’nun yazılı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Hatırlatmak isteriz ki KIB TEK bir kamu kuruluşudur; kâr amacı gütmez ve ayrıca halkımıza elektrik sağlanması konusunda her hangi bir rekabet unsuru da yoktur. Elektrik gibi temel bir ihtiyacın devlet tarafından kamusal olarak sağlanması, özel sektörün kâr hırsı ve insafına terk edilmemesi de elzemdir.
Elektrik gibi temel ve sabit bir talebi karşılayan ve alanında tek olan bir kuruluşun reklama ihtiyacı olamaz. KIB TEK'i kamusal kılan ve özel sektörden ayıran noktası reklam gibi, promosyon gibi algıya dayalı pazarlama yöntemlerine bütçe ayırmaması, birilerinin karı için değil halkımıza en iyi hizmeti, olabilecek en uygun fiyata sağlama sorumluluğunu taşımasıdır. Elektrik kurumunun son olarak uygulamaya koyduğu 3 zamanlı zam tarifesine bu reklam aracılığı ile algı yönetimi faaliyetlerinin bir parçası olduğunu anlaşılmaktadır.”

Halktan alınan vergiler ve ödenen faturalar ile oluşturulan KIB TEK bütçesinden reklama ayrılan paranın halkın parası ile halkı kandırarak hükümetin yaptığı zamları gizleme çabası olduğunun görüldüğü savunulan açıklamada, “Bu durum hem etik değildir, hem de yasal değildir. Kamu kaynakları hükümet partilerinin reklam bütçesi olarak kullanılamaz” denildi.
Bağımsızlık Yolu açıklamasında özetle şunlar ifade edildi:
“Hükumetten talebimiz halkın parası ile halkı uyutmaya çalışmak yerine en ucuz elektrik tarifesi kullandırılmakta olan ve büyük vergi muafiyetleri alan oteller, kumarhanelerin ve yüksek öğrenim sektörünün yani bugüne kadar kamudan nemalananları vergilendirmesi ve elektrik tarifelerini yükseltilerek bu kaynağı sağlamasıdır.”
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 14:56
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