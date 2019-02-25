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Bağımsızlık Yolu, ölümlü iş kazalarından devlet ve şirketleri sorumlu tuttu

Bağımsızlık Yolu, ölümlü iş kazalarından devlet ve şirketleri sorumlu tuttu

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:22
Bağımsızlık Yolu, ölümlü iş kazalarından devlet ve şirketleri sorumlu tuttu

Bağımsızlık Yolu, ölümlü iş kazalarından inşaat şirketlerini ve devleti sorumlu tuttu.

Bağımsızlık Yolu Meclisi’nden yapılan açıklamada, son 2 ayda “üçüncü iş cinayeti” yaşandığı belirtilerek dün yaşanan ölümlü iş kazasına dikkat çekildi. Açıklamada, ülkeye çalışmak için gelen bir emekçinin daha bir ay geçmeden naşının ülkesine gönderilecek olmasının, yaşanan toprakların işçiler için de güvenli olmadığını gösterdiği öne sürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın patronlardan yana tavır aldığı iddia edilen açıklamada, “Bir yıl önce iş kazalarına bütünlüklü çözüm bulunması amacıyla Acil Kriz Masası oluşturulacağı ve inşaat sektöründe etkin denetim yapılacağı yönündeki açıklamalar lafta kaldı. Patronların doğrudan kar etmesine neden olacak teşvik sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi tesadüf değildir” denildi. 


 

Son Güncelleme: 25.02.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu Kktc
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