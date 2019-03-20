Bağımsızlık Yolu Meclis Üyesi Nazlı’dan hükümete çağrı

“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN YASAKLAYIN”

Bağımsızlık Yolu Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı, hükümete özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve ücretsiz kamusal kreşleri ve etüt merkezlerini bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Nazlı, Güzelyurt’ta mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 3 yaşındaki çocuğunun ot parçalama makinesinin zincirinin kopan parçasının başına çarpmasıyla ağır yaralanması olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocukların iş kazalarında yaralanmalarının, sadece işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığının değil; çocuk işçiliğinin arttığının da bir göstergesi olduğunu savunan Nazlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun saatler düşük ücretle, sendikasız çalıştırılma koşullarına bir de özel kreşlerin ve etüt merkezlerinin pahalılığı eklenince özel sektör emekçileri çocuklarını çalıştıkları esnada bırakabilecekleri güvenli bir yer bulmak konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Aileler bu durumda çocuklarını varsa büyük annelere teslim ediyor, bu da büyük anne olan kadınların üzerine uzun saatler yüklenen bakım yükünü giderek kaldıramayacakları kadar ağırlaştırıyor. Özellikle göç ettiği bir ülkede çocuklarını bırakabilecek yakınları bulunmayan göçmen aileler için ise durum daha da güç. Bazı aileler çocuklarını bu olayda olduğu gibi iş yerlerine götürmek durumunda kalıyor. Bazıları ise, çocukları yolda sokakta bir şey olmasın diye kuran kurslarına gönderiyor.”

Okul öncesi eğitim ve okul saati sonrası çocuklara bilimsel ve sanatsal eğitici faaliyetler sağlanmasının tüm çocukların anayasal hakkı olduğuna belirten Nazlı, devletin, ülkesinde yaşayan tüm çocuklara ücretsiz, kamusal eğitim hizmeti vermesinin Anayasal, yasal hatta iç hukukun bir parçası olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den doğan görevi olduğunu belirtti.

