banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakit, empati yapma zamanıdır
Vakit, empati yapma zamanıdır
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Farelerdeki artış ve tifüs ile mücadelemiz
Farelerdeki artış ve tifüs ile...
Hiç böyle baktınız mı?
Hiç böyle baktınız mı?
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa’da trafik kazası
Kapat

Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

Bağımsızlık Yolu, ileri sürdüğü “pandemi ve ultra-zenginlerden yana uygulanan ekonomi politikaları” nedeniyle emekçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:00
Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
banner337

Bağımsızlık Yolu ayrıca, bu hafta içerisinde emekçi kesimlerin yapacağı tüm eylemlere de destek vereceğini açıkladı.

Hazırlanan basın açıklamasını Parti Meclisi Üyesi Av. Cansu Nazlı okudu.

Nazlı, pandemi sürecinde birçok emekçinin işsiz kaldığını, yüzlerce işletmenin kapandığını, birçok işyerinin küçüldüğünü, kamu emekçilerinden defalarca kesintiler yapıldığını, emekliler dahil tüm maaşlı kesimlerin hayat pahalılığı hakkının gasp edildiğini, buna karşın hiç bedel ödemeyen ve saçının teline dokunulmayan bir “ultra-zenginler” kitlesinin bulunduğunu savundu.

Merkez Bankası verilerinin de pandemi zamanında söz konusu “ultra-zenginlerin” mevduatlarındaki hesap artışlarını ortaya koyduğunu belirten Nazlı, Meclis içi muhalefetin emekçi sınıfından yana çıkış yapmak yerine, vergi dahi vermeyen, kredi borçlarını ödemeyen bu ultra zengin sınıfından borç alıp daha sonra faiziyle geri ödeyip servetlerine servet kattıklarını ifade etti.

banner341
Nazlı, “İçinde bulunduğumuz koşulları tersine çevirmek, krizi emekçilerin kapısının önünden ultra zenginlerin eşiğine taşımakla mümkündür. Özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve Servet Vergisi uygulaması ile sosyal devlet mekanizmalarının ayağa kaldırılması dışında bir geleceğimiz yoktur. Bu da emekçi sınıfların birliği, örgütlülüğü ve eylemliliği ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Hükümet uygulamalarını alkışlarla protesto eden eylemciler, eylemi “Servet Vergisi Hemen Şimdi” sloganıyla tamamladı.

banner360
Son Güncelleme: 07.04.2021 15:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Çelik, Raşit ve Avcı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Çelik, Raşit ve Avcı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar sağlık çalışanlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar sağlık çalışanlarını kutladı
Orkide yürüyüşü bu yıl dijital ortamda yapıldı
Orkide yürüyüşü bu yıl dijital ortamda yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim