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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa: “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olması kabul edilemez”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Parti Örgütü, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde, “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olarak kullanımına izin veren” uygulamayı ve “okulun ihtiyaçlarını karşılamayarak bu uygulamaya sebep olduğu” gerekçesiyle  bakanlığı protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa: “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olması kabul edilemez”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Parti Örgütü, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde, “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olarak kullanımına izin veren” uygulamayı ve “okulun ihtiyaçlarını karşılamayarak bu uygulamaya sebep olduğu” gerekçesiyle  bakanlığı protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:11
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa: “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olması kabul edilemez”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Parti Örgütü, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde, “Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun kumarhane park yeri olarak kullanımına izin veren” uygulamayı ve “okulun ihtiyaçlarını karşılamayarak bu uygulamaya sebep olduğu” gerekçesiyle  bakanlığı protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu Cansu N. Nazlı, ücretsiz, kamusal eğitimin anayasal bir hak ve devletin görevi olduğunu belirterek, Şehit Ertuğrul İlkokulunun kumarhane park yeri olarak kullanılmasına izin verilmesinin “kabul edilemez olduğunu” savundu. Nazlı, “bunun sorumlusu bakanlıktır” dedi. 
Lefkoşa Bölge Örgütü adına basın açıklamasını okuyan Melisa Koloz, “Bugün burada, Lefkoşa'nın en eski ve köklü ilkokullarından Şehit Ertuğrul İlkokulu bahçesinin kumarhane park yeri olarak kullanımına izin veren uygulamayı ve okullarımızın bu duruma gelmesini neden olan Eğitim Bakanlığını protesto etmek için bulunuyoruz.” dedi.
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü’nün, Lefkoşa'da bulunan okullarda, öğrencilerin, okula kaydı sırasında 'kayıt harcı', 'kırtasiye parası', ‘yardımcı öğretmen parası’, 'aidat' gibi isimlerle para vermeye zorunlu tutulmasını protesto ettiğini belirten Koloz, ücretsiz, kamusal eğitim hakkının bu uygulamayla ihlal edildiğini dile getirdiklerini anımsattı. 

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Bakanlığın yasal görevinin devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve altyapısını sağlamak olduğuna işaret eden Koloz, bakanlığın bu görevini yerine getirmeyerek görevini suiistimal ettiğini savundu. 
Koloz, “Eğitim Bakanlığı’nca eğitim yılı için gerekli ihtiyaçlar temin edilmediğinden bu sorunu kendilerince çözmek adına Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Aile Birliği'nin Okul İdaresi ile okul bahçesinin kumarhane park yeri olarak fiilen kiralaması kabul edilemezdir.” dedi. 
Ülkede kumarhane ve bet ofislerden en çok gençlerin olumsuz yönde etkilendiğini belirten Koloz, ”Hal böyleyken, bir okulun yanında kumarhane olmasının kendisi bile abesle iştigaldir” diye konuştu. 
Koloz, Şht Ertuğrul İlkokulu başta olmak üzere devlet okullarının ihtiyaçlarının Mili Eğitim ve Kültür  Bakanlığı tarafından karşılanması ve “kamu vicdanını yaralayan” bu uygulamaya bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. 
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 19:26
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Parti ÖrgütüMili Eğitim Ve Kültür BakanlığıŞehit Ertuğrul İlkokuluKumarhane Park Yeri
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