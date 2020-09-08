Bağımsızlık Yolu: “Küçük esnafın ve özel sektörün sağlıktaki kaosun bedelini ödemeye takati yok”

Bağımsızlık Yolu, sağlıkla ilgili tedbirlerin en çok küçük esnafı ve özel sektör çalışanlarını mağdur ettiğini savunarak, bu insanların başka bedel ödeyecek gücü kalmadığını söyledi.

Bağımsızlık Yolu Parti Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök yazılı açıklama yaparak, hükümeti eleştirdi, pandemiyle ilgili tedbirlerin “ciddiyetsizlik, beceriksizlik ve öngörüsüzlükle” yürürlüğe konduğunu savundu.



Gök, açılamasında şu ifadeleri kullandı:“Bugün eğer bir kapanmadan söz edilecekse; emekçi sınıflara asgari bir gelir güvencesi sağlanmadan bunun kabul edilebilir olmayacağı bilinmelidir. Kiraların ertelenmesi değil dondurulması, temel elektrik ve su harcamalarının ücretsiz sunulması, banka kredilerinin faizsiz ötelenmesi, temel gelir desteği sağlanması, güneyde çalışan emekçilerin işlerine ulaşabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması, işten çıkarmaların gerçekten yasaklanması veya makul bir işsizlik maaşı sağlanması söz konusu değilse; hükümet emekçilerden fedakarlık istemeyi aklının ucundan bile geçirmesin. Ya açlık ya sağlık ikilemini kabul etmeyeceğiz! Hatalarının bedelini biz ödemeyeceğiz! Ekmeğimize el uzatacak olanlar hesabını ona göre yapsın!”