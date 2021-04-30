Bağımsızlık Yolu, KKTC’yi tanıtmak için nasıl bir yol izleneceğini sordu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a KKTC’yi tanıtmak için nasıl bir yol izleyeceğini sordu.

Yazılı açıklama yapan Özkızan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ve seçilmesinin ardından iki devletlilik ve KKTC’nin tanıtılması hedefini dile getiren Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığından beri KKTC’yi tanıtmak yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığını savundu.

Özkızan, “Son olarak, Cenevre görüşmelerinde, iki devletlilik çerçevesinde KKTC’yi tanıtma tezi gündeme taşınmış, ancak, beklenildiği üzere olumsuz yanıt alınmıştır” dedi.



Tatar’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “bir milim yerinden oynatamadığı kararları” nasıl değiştireceğini soran Özkızan, Cumhurbaşkanı Tatar’a şu soruları yöneltti:“Eğer atmayacaksa, KKTC’yi tanıtmak için nasıl bir yol haritası izlemeyi düşünmektedir? Örneğin KKTC’nin tanıtılması için BM Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 devlet ile gayri resmi bir biçimde de olsa ne gibi ilişkiler kurmayı düşünmektedir? BM üyesi olan 193 devlet arasından hangileri ile KKTC’yi tanıtmak yönünde lobi çalışması yürütmeyi planlamaktadır ve bu çalışma ne tür bir çalışma olacaktır? Kıbrıs sorununa doğrudan taraf olan Britanya ile ve AB ile KKTC’nin tanıtılması yönünde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır.”