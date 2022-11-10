banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden...
GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle andı!
GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle...
Girne Amerikan Okulları Atatürk'ü törenlerle andı
Girne Amerikan Okulları Atatürk'ü törenlerle...
Kart hırsızları tutuksuz yargılanacak!
Kart hırsızları tutuksuz yargılanacak!
banner405

Bağımsızlık Yolu: Karma evliliklerdeki haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, karma evlilik mağduru kişilerin 19 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceği “Karma Evlilik Suç Değildir” eylemine destek belirterek, katılım çağrısı yaptı. Özkızan, karma evliliklerdeki haksızlık ve mağduriyetin gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

10 Kasım 2022 Perşembe 15:55
Bağımsızlık Yolu: Karma evliliklerdeki haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da Güney Lefkoşa’da yapacağı eyleme destek vereceğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özkızan, “Toplumda karma evlilikler olarak bilinen ve sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, KC ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamamasına ilişkin haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor” ifadelerini kullandı.

Karma evlilik mağdurlarının güney Lefkoşa’da yapacağı eyleme Bağımsızlık Yolu olarak destek vereceklerini kaydeden Özkızan, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KC arasında sıkışmış durumdadır. Bu sıkışmışlığın bir sonucu olarak da, bazen Türkiye’den bazen de KC’den kaynaklı çok ciddi sıkıntılar Kıbrıslı Türklerin hayatını zorlaştırmaktadır. Karma evliliklerden doğan pek çok Kıbrıslı Türk çocuğun, yasal hakkı olmasına rağmen KC vatandaşlığı alamaması da bu sıkıntılardan biridir” dedi.

Bu sorunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “ırkçılığa varan keyfi tutumundan kaynaklandığını” savunan Özkızan, insan haklarına duyarlı, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı tüm örgütleri eyleme destek açıklamaya ve katılmaya çağırdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Tecavüz sanığına karar!
Tecavüz sanığına karar!
LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” ayakta alkışlandı
LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” ayakta alkışlandı
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Dikkat! Bu bölgede elektrik kesintisi olacak!
Dikkat! Bu bölgede elektrik kesintisi olacak!
Vatandaşlar geçim mücadelesi veriyor!
Vatandaşlar geçim mücadelesi veriyor!
"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!
"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!
Tarım, turizm, sanayi hibe programları ve girişimcilik projesi başlıyor
Tarım, turizm, sanayi hibe programları ve girişimcilik projesi başlıyor
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını onayladı
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını onayladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim