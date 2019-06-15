banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLILARI 3 GÜN TUTUKLU
Kaçak Shazad 2 gün tutuklu
KAÇAK SHAZAD 2 GÜN TUTUKLU
Polise rüşvet teklif etti, tutuklandı
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ, TUTUKLANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 Bangladeşliyi teknede  tespit etti
ÜLKEDEN KANUNSUZ ÇIKIŞ!
banner306
Flaş Haber
Genç kız canına kıydı
Kapat

Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”

Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi, Cumhuriyet Meclisi’nden ivedi şekilde “kadına yönelik şiddet” suçlarında teminat koşullarını ağırlaştırıcı düzenlemeler yapmasını istedi.

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi yazılı açıklamasında, Ceza Mahkemesi’ne yansıyan “kadına yönelik şiddet” vakalarının tutuklu ve tutuksuz yargılamalar bakımından arz ettiği çeşitliliğin bir süredir toplumda tartışma yarattığını gözlemlediğini ifade etti.

banner317
Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi, “Kadına yönelik şiddet” suçlarındaki artış nedeniyle konuyu “tutuksuz yargılama” ve “tutuklu yargılamanın istisnai olması gerektiği” hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak değerlendirdiğini belirterek, “Hem sanık hakları açısından bir ayrımcılık teşkil etmemesi, hem de kamu vicdanını rahatsız eden teminat koşullarının değiştirilmesi için esas görev yasama organına, yani Meclise düşmektedir” görüşünü belirtti.  

Komite, özellikle ev içi şiddet vakalarının ceza makamına taşınmasının, kadının birden çok defa şiddete uğraması sonucu gerçekleştiğini ifade ederek, bu suçlara yönelik teminat şartlarına “ağır” yaptırımın prensiplere eklenmesinin uygun olacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 15.06.2019 15:01
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Makamer seslerin özgürlüğü kadınlar korosu“, şarkılarını Ankara’da seslendirdi
“Makamer seslerin özgürlüğü kadınlar korosu“, şarkılarını Ankara’da seslendirdi
Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”
Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”
Yarın babalar günü…
Yarın babalar günü…
Tuzla panayırı başladı
Tuzla panayırı başladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri  “tehlikeli saplantı” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor
GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri  “tehlikeli saplantı” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor
Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulunu belirledi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulunu belirledi
İyilik Gönüllüleri Güzelyurt pazarında yaşlılara yardım etti
İyilik Gönüllüleri Güzelyurt pazarında yaşlılara yardım etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı
Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Babalar Günü’nü Kutladı
Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Babalar Günü’nü Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim