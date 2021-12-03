Bağımsızlık Yolu, “İmar Planının bölgenin pek çok değerini yitirmesine neden olacağını” savundu

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve bazı Oda yetkililerinin partiye ziyaretiyle gerçekleştirilen görüşmede, Parti yetkilileri
2021 İmar Planı’na karşı mücadele edeceklerini belirtti.
03 Aralık 2021 Cuma 16:30
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve bazı Oda yetkililerinin partiye ziyaretiyle gerçekleştirilen görüşmede, Parti yetkilileri
Son Güncelleme: 03.12.2021 16:49