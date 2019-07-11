Bağımsızlık Yolu: “Gerçekleşecek her işbirliği bizleri barışa daha da yaklaştıracak”

Bağımsızlık Yolu, adanın bölünmüşlüğün sadece sembolü değil, aynı zamanda iletişimde şoven bir fiziksel engel olarak da ortaya çıkan cep telefonlarının çekmemesi durumunun “hatların birleştirilmesi ile ortadan kaldırılmasını” memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Açıklamada, “Bu nedenle hükümetin ücretleri uygunlaştırmak için uygulamaya geçirdiği vergi azaltımı gibi sadece kamu gelirleri ile sınırlı kalacak önlemlerden öte, Kıbrıs'ın kuzeyinde faaliyet yürüten GSM operatörlerinin kar marjlarını da denetlemesi ve gerekirse ücretlendirme aşamasında ücret sınırı koyarak müdahil olması gereklidir” denildi.