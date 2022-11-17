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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi

17 Kasım 2022 Perşembe 10:30
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi

 Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yerel seçimlerde halka, oy verdiklerini kişinin durduğu yeri sorgulamaları çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Ulaş Barış’ın sunduğu ‘Seçim Gündemi’ programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rahvancıoğlu, belediye seçimlerinde partilerinin belli bir başkanı veya belediye meclis üyesini işaret etmedikleri durumda, halkın, “iyi insan diye düşünerek değil, o kişinin durduğu yeri sorgulayarak hareket etmesini” talep ettiklerini söyledi.

Belediye seçimlerinde “partiye değil insana bakılmalı” sözünün kendileri için geçerli olmadığını belirten Rahvancıoğlu, “Dinsel gericilikle boğuştuğumuz, irademizin reddedildiği ve sadece siyasette değil, her alanda dış güçlerin müdahalesine maruz kaldığımızı bu süreçte iyi insansa o partide ne işi var diye sorulmalı” dedi.

Rahvancıoğlu, Lefkoşa’da Mehmet Harmacı’yı, Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı, Girne’de KSP adayı Osman Zorba’yı, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar’a karşı Osman Bican ile Reşat Kansoy’u destekleyeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 11:24
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