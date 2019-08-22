Bağımsızlık Yolu: Gazimağusa Belediyesi'ne aşırı ve kayıt dışı istihdam yapıldı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter başkanlığındaki yönetimin, seçimden sonra belediyeye aşırı ve kayıt dışı istihdamlar yaptığını savundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Arter’in çevre sorunlarının çözümüne dair hiçbir girişimde bulunmadığı, kanalizasyon göletlerine dönüşen su havzalarından dolayı sivrisinek kaynaklı Batı Nil Virüsü’nün Gazimağusa’da can aldığı iddia edildi.

Açıklamada, “Bunun da ötesinde İsmail Arter Çevre Koruma Dairesi raporlarına rağmen koruma altındaki sulak alanların dibine inşaat izni vermiş, bunu yaparken de yol kenarlarına çiçek ekmeyi belediyecilik olarak algılamaya devam etmiştir” iddiasında bulunuldu.



Açıklamada, kamu belediyeciliğinin yeniden tahsisi için’nin acil olarak sulak alanların içerisinde yer alan tapulu arazilerin kamulaştırılmasını sağlayarak altyapı yetersizliği nedeniyle salgın hastalık yuvasına dönüşmek üzere olan göletleri acilen korumaya alması ve çevresini izole etmesi talep edildi.Açıklamada, yıllardır yarım bırakılmış altyapı hizmetlerine kaynak aktarılması (tıraşlanıp ortada bırakılan Salamis yolu gibi), popülist politikalar nedeniyle gerçekleştirilen fazla istihdamlardan vazgeçilmesi, tüm çalışanlara insanca yaşam şartlarını sağlayacak ücret ve koşullarda güvenceli iş olanakları sağlanması gerektiği belirtildi.