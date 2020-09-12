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Bağımsızlık Yolu Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ne mektup yazarak Fransa yönetiminin Doğu Akdeniz’e yönelik saldırgan tutumundan duyduğu endişeyi ifade etti

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:10
Bağımsızlık Yolu Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ne mektup yazarak Fransa yönetiminin Doğu Akdeniz’e yönelik saldırgan tutumundan duyduğu endişeyi ifade etti
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“FRANSA YÖNETİMİNİN KIBRIS’TAN VE DOĞU AKDENİZ’DEN ELİNİ DERHÂL ÇEKMESİNİ VE SALDIRGANLIKTAN DEĞİL BARIŞTAN YANA TAVIR ALMASI TALEP EDİYORUZ”

Bağımsızlık Yolu, Fransa’nın Lefkoşa  Büyükelçisi Isabelle Dumont’a  mektup yazarak, Fransa yönetiminin  doğalgaz konusundaki  başta olmak üzere Doğu Akdeniz’e yönelik saldırgan tutumundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bağımsızlık Yolu tarafından yazılan ve basına da dağıtılan açık mektupta, mevcut Fransa yönetiminin Kıbrıs’tan ve Doğu Akdeniz’den elini derhâl çekmesi ve saldırganlıktan değil barıştan yana tavır alması talep edildi.

Savaş, gerginlik ve acının kapıya dayanmış durumda olduğu ifade edilen mektupta, Kıbrıslı Türk halkının  adada Kıbrıslı Elen halkıyla birlikte barış, refah ve huzur içinde yaşamaktan başka bir şey istemediği de belirtildi.

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Mektup şöyle:

“Bizler, Kıbrıslı Türk halkı olarak, ülkenizdeki yönetimin ve Macron’un, gerek doğalgaz konusunda gerek genel anlamda, adamızın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz’e yönelik saldırgan tutumunu endişeyle takip etmekteyiz. Bizler, Kıbrıslı Türk halkı olarak; Türkiye'nin egemenlerinin, Yunanistan’ın egemenlerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlerinin ve kendi Kıbrıslı Türk devletimizin egemenlerinin saldırgan ve milliyetçi tavırlarından dolayı halihazırda zor zamanlar yaşamaktayız.

Savaş, gerginlik ve acı kapımıza dayanmış durumda. Devletleri yönetenler siyasi çıkar sağlayacak ve ultrazenginler servetlerine servet katacak diye, bu küçücük adanın halklarının zarar görmesini asla kabul edemeyiz. Bizler, Kıbrıslı Türk halkı olarak, bu adada Kıbrıslı Elen halkıyla birlikte barış, refah ve huzur içinde yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz.

Fransız halkını adamızın tatil beldelerinde ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız. Onurlu bir tarihi olan ve haksızlığa karşı her zaman direnmesini bilen Fransız halkı, bizim kardeşimizdir. Ancak ülkenizin mevcut yönetiminin adamızdan ve Doğu Akdeniz’den elini derhâl çekmesini ve saldırganlıktan değil barıştan yana tavır almasını talep ediyoruz. Macron, Kıbrıs’a ve Doğu Akdeniz’e elini ve dilini saldırganca her uzattığında, karşısında Kıbrıslı Türk halkını bulacaktır”.

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Son Güncelleme: 12.09.2020 16:18
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