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Bağımsızlık Yolu eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu parti üyeleri, “Mafyaya Hizmet Edenlerden Emekçiye Fayda Yok” sloganıyla dün akşam eylem gerçekleştirdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 14:30
Bağımsızlık Yolu eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuğulu Park’ta toplanan parti üyeleri ellerindeki fenerlerle sloganlar eşliğinde Meclis’e yürüdüler.

Meclis önünde ilk konuşmayı yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, hükümetinden muhalefetine neredeyse herkes, rejime uyumlaşmış şekilde hizmet ederken, kimisinin de sessiz kaldığını söyledi. Rahvancıoğlu, çıkar ilişkileriyle çerçevelenmiş bu düzenin emekçileri sömürürken, “ultra zenginlerin zenginliğine kar katmaya, kara para, uyuşturucu, kadın ticareti ve mafya düzeniyle halkın ensesinden zenginleşmeye” devam ettiklerini ileri sürdü.

Rahvancıoğlu, “kirli düzeni, kokuşmuş sistemi değiştirebilecek olan tek kesimin alın teriyle yaşayan emekçiler olduğunu” savundu.

AÇIKLAMA

Rahvancıoğlu’nun konuşmasının ardından parti adına açıklamayı okuyan Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Sorumlusu Evren Gürtünç  “Böyle bir ilişki ağı üzerine kurulu rejimden halkın ve emekçilerin lehine kararlar çıkmayacağı ortadadır.” Dedi. Gürtünç,  düzeni “kim daha iyi yönetecek” yarışına giren sağdan soldan düzen partilerinin  ortaya hiçbir somut alternatif öneri koymadıklanı kaydetti.

Gürtünç, mafyayla teması olan tüm siyasilerin araştırılması ve yargılanması mücadelesinin emekçi halkın ekonomik kurtuluş mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 14:42
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