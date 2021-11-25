banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner404

Bağımsızlık Yolu, çöplükteki yangınlarla ilgili bilgi talep etti

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Gazimağusa Çevre Dairesi'ne bağlı Katı Atık Şube Amirliği’ne, belediyeye ait çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:15
Bağımsızlık Yolu, çöplükteki yangınlarla ilgili bilgi talep etti

 
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar ve bu esasların denetlenmesine ilişkin bilgi istendiği kaydedildi.
 
Bağımsızlık Yolu, bir süredir devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Gazimağusa Belediyesi’ne 17 Ağustos 2021 tarihinde müracaat ederek izahat istemiş, ancak ilgili belediye herhangi bir cevap vermemişti.
 
Çevre Dairesi'nden, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Yasası tahtında, aşağıdaki hususlarda bilgi talep etti:

banner341
 
“Çanakkale-Mağusa mevkiinde bulunan Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı çöplük alanında katı atıkların yakılması Çevre Yasasına ve işbu yasa altında çıkarılan Katı Atık Kontrol Tüzüğü’ne uygun olarak yapılıyor mu?
 
İlgili çöp yangınlarının bölge halk sağlığını tehdit edici, çevre kirliliğine ve bilhassa çöplük alanının çevresinde bulunan hayvanların ve/veya alanın çok yakınında bulunan at çiftliğindeki hayvanların,çalışanların ve sporcuların kirli hava solumasına ve/veya zehirlenmesine neden olacak sonuçlar doğurması olası olduğundan, Dairenin yasal yetkisini kullanarak katı atıkların bertaraf edilmesine ilişkin esaslara uyulup uyulmadığını teftiş etmek için, ilgili alana herhangi bir denetleme yapmış mıdır?
 
Çöp yangınlarıyla ilgili Daireniz yasal görevi olan olumsuz etkilenmeleri önlemek ve gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?”


 

banner360
Son Güncelleme: 25.11.2021 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim