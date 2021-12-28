Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu heyeti, Baraka ile uzun yıllardır ortak mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, “Sokakta sergilenen mücadeleyi ve talepleri seçime taşıma iddiasıyla yola çıktık. Seçime girme, rejime karşı mücadeleyi büyütme çağrısıdır” açıklamasında bulundu.

Baraka aktivisteleri Baraka ile Bağımsızlık Yolu’nun yollarının aynı olduğunu belirterek, özellikle kadın mücadelesi, ekoloji ve kültür sanat konularına parti programında geniş yer verildiğini ifade etti.

