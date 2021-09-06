Bağımsızlık Yolu, Asya bebeğin tedavisi için yetkilileri göreve çağırdı

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreter Yardımcısı Umut Ersoy, SMA Tip 1 hastası Asya bebeğin tedavisi için yetkilileri göreve çağırdı.

Herkese ücretsiz, kamusal, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık ve tedavi hizmetini sağlamanın devletin asli ödevi olduğunu kaydeden Ersoy, yürütülen kampanyalara işaret etti.



Ersoy şöyle devam etti:“Sağlık bakanlığı ve KKTC yetkililerini hatırlatmak isteriz ki Asya bebeğin de diğer bütün hasta insanlarımızın da hak ettikleri tedavi hizmetini sağlama görevi size aittir. Halkımızın iyi niyetiyle ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirdiği yardım kampanyaları sizlerin asli yükümlüklerinizden sıyrılmanız için bir bahane değildir”