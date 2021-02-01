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Bağımsızlık Yolu aşılarla ilgili bilgi talep etti

Bağımsızlık Yolu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, aşılarla ilgili bilgi talebinde bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:00
Bağımsızlık Yolu aşılarla ilgili bilgi talep etti
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Bağımsızlık Yolu açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın girişim ve kontrolünde “Sinovac” ve “Pfizer” marka aşıların ülkeye geldiğiyle ilgili çeşitli haber ve duyurular yapıldığına işaret edilerek, Bağımsızlık Yolu’nun, ülkede yaşayan herkesin kamusal sağlık hakkı gereğince aşıya adil ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde erişebilmesini Anayasal Sağlık Hakkı çerçevesinde değerlendirdiği kaydedildi.

Bu çerçevede, Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Anayasanın “Sağlık Hakkı” başlıklı 45. maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı başlıklı 6. Maddesi ile “Açıklık İlkesi” başlıklı 13. Maddesi uyarınca, hasta haklarını ihlal edici herhangi bir kişisel bilgi içermeksizin talep edilen bilgilerin verilmesi istendi. 

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Bilgi talep edilen konular şöyle:

“Bugüne kadar toplam kaç adet (doz) aşı ülkemize ulaşmıştır? Kaç doz aşı halihazırda uygulanmıştır? Kaç adet aşı ikinci doz olarak saklanmaktadır? Kaç adet (doz) aşı daha ulaşması planlanmaktadır ve ne zaman? Uygulanan aşılar hangi öncelik gruplarına yapılmıştır? Aşı uygulanan kişilerin yaş grupları ve meslekleri nedir? Kaç adet aşı 65 yaş üzeri kişilere yapılmıştır? Kaç adet aşı 65 yaş altındaki kişilere yapılmıştır? 65 yaş altında aşı yapılan kişilerden kaç tanesi sağlık sektörü dışındadır? 65 yaş altında aşı yapılan kişilerin meslek grubu nedir? 65 yaş altında aşı yapılıp sağlık sektöründen olmayan kişi sayısı nedir? 65 yaş altında aşı yapılıp sağlık sektöründen olmayan kişilerin meslek grupları (rakamlarla birlikte) nedir? Aşı yapılacak kişilerin kimler olacağına dair kararlar hangi kurumlarda üretilmiştir ve kararlara uygun olmayan aşı yapılmış mıdır, yapılmışsa kaç aşı yapılmıştır?”

Talep edilen bilgilerin  gerek kişisel amaçlı gerekse de haber amaçlı basın kuruluşları tarafından kullanılacağına işaret edildi.

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Son Güncelleme: 01.02.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Bilgi Edinme Hakkı YasasıBağımsızlık Yolu
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