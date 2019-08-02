Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrete yapılan artışın, ülkede emeği ile geçinmeye çalışan on binlerce insana yöneltilmiş bir hakaret olduğunu iddia etti.
02 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Son Güncelleme: 02.08.2019 18:16
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrete yapılan artışın, ülkede emeği ile geçinmeye çalışan on binlerce insana yöneltilmiş bir hakaret olduğunu iddia etti.
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrete yapılan artışın, ülkede emeği ile geçinmeye çalışan on binlerce insana yöneltilmiş bir hakaret olduğunu iddia etti.