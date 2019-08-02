Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrete yapılan artışın, ülkede emeği ile geçinmeye çalışan on binlerce insana yöneltilmiş bir hakaret olduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetteyken onlarca kez asgari ücret yasasını değişeceğini iddia eden ama bir tasarı bile hazırlamayan sosyal demokrat bakanın da bugün oluşan tabloda payı olduğunu” savundu.